Американский певец внезапно скончался в аэропорту Амстердама

Автор известных песен "Everybody Needs Somebody to Love" и "Cry to Me" американский певец и композитор Соломон Берк скоропостижно скончался сегодня в амстердамском аэропорту Схипхол в возрасте 70 лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Би-би-си, Берк прибыл в столицу Нидерландов, чтобы выступить там во вторник с концертом в одном из популярных клубов.

Соломон Берк родился в Филадельфии 21 марта 1940 года. В юности он был католическим проповедником и неоднократно встречался с Мартином Лютером Кингом. Затем ушел шоу-бизнес в качестве радиоведущего, пропагандирующей музыку в стиле хоспел. В 1960-х годах он сам стал сочинять музыку. Основными жанрами, в которых работал Берк, были блюз, ритм-энд-блюз и соул, но сам он называл себя "королем рока и соула". В 2001 году его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла, а в 2003-м Соломон Берк был удостоен премии Грэмми.