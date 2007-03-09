Россия отказалась вернуть Черновцам их исторический документ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН направил официальный ответ Черновицкому городскому председателю Николаю ФЕДОРУКУ с отказом вернуть жителям города к 600-летию Черновцов оригинал грамоты молдавского господаря Александра I Доброго (Alexandru cel Bun) от 8 октября 1408 года с первым письменным упоминанием о Черновцах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого горсовета, на просьбу возвратить грамоту Черновцам В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил, что «в соответствии с российским законодательством, все архивные документы, которые хранятся в государственных музеях Российской Федерации, являются государственной собственностью и не могут быть переданы в другие страны».

В то же время городской председатель Черновцов Н.ФЕДОРУК надеется, что поиски путей решения вопроса с «метрикой» Черновцов будут продолжаться и в дальнейшем.

По данным украинских исследователей, грамота молдавского господаря Александра I Доброго с первым письменным упоминанием о Черновцах хранится в Государственном историческом музее России, куда она попала из Львова. Черновицкий областной государственный архив имеет лишь копию этого исторического документа.