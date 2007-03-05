Ющенко: отношения с Данией важны для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость дальнейшего углубления политических и экономических контактов между Украиной и Данией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в эксклюзивном интервью газете «Юлландс Постен» накануне официального визита в Данию.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил значительную активизацию торгово-экономического сотрудничества Украины и Дании - лишь за последний год товарооборот между нашими странами увеличился на 58%.

По мнению Президента, важной была бы также реализация ряда отраслевых инициатив - в частности, в сфере АПК при участии датских инвесторов.

Отношения с Данией также являются важными для Украины в контексте ее евроинтеграционных стремлений, отметил Президент.

Говоря о политике безопасности нашего государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что это вопрос, бесспорно, следует рассматривать в плоскости общей европейской безопасности.