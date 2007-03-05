Военная доктрина России будет переработана с учетом укрепления НАТО

Военная доктрина России, утвержденная в 2000 году, будет переработана с учетом современных реалий, в том числе укрепления НАТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности РФ.

В сообщении отмечается, что проект новой военной доктрины разрабатывается "аппаратом Совбеза совместно с заинтересованными органами государственной власти", к работе привлечены "ряд научных учреждений и организаций".

"В военной политике ведущих государств мира все большее внимание уделяется модернизации национальных вооруженных сил и совершенствованию производства вооружения. Активно внедряются современные средства вооруженной борьбы, пересматриваются "технологии" применения войск, изменяется конфигурация военного присутствия, укрепляются военные союзы, особенно НАТО", - отмечается в документе.

"Анализ международной обстановки свидетельствует, что востребованность военной силы в политике лидирующих государств мира возрастает. Вооруженные силы по-прежнему используются в качестве важнейшего инструмента в достижении политических и экономических интересов государств. Эти факторы не могут не учитываться в военной политике России", - говориться в сообщении.

"Темпы модернизации компонентов военной организации государства зависят от уровня развития экономики России, особенно оборонно-промышленного комплекса", - считают в Совбезе РФ. "После утверждения действующей Военной доктрины в 2000 году произошли существенные изменения в геополитической и военно-политической обстановке, характере угроз военной безопасности государства, уточнены задачи, стоящие перед Вооруженными Силами и другими войсками РФ. Произошли также изменения в системе государственного и военного управления, Изменился уровень социально-экономического развития страны. Существенное влияние на обеспечение обороноспособности страны оказывает демографическая ситуация", - констатирует Совбез РФ.

Новая редакция Военной доктрины должна дать ответ на самые актуальные проблемы обеспечения военной безопасности Российской Федерации, полагают в Совбезе РФ.