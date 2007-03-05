Торговля людьми как вопрос внешней политики. Брифинг в МИД

11-00 - В Министерстве иностранных дел Украины состоится брифинг спикера МИД, посвященный актуальным вопросам внешней политики Украины. Участие в брифинге примет также Координатор Программ по противодействию торговле людьми Представительства Международной организации по миграции в Украине Фредрик Ларссон, который представит результаты исследования о торговле людьми в Украине (Михайловская пл., 1).