Супруга британской королевы могут привлечь по делу о гибели принцессы Дианы

Супруг британской королевы герцог Эдинбургский может стать фигурантом по делу о гибели принцессы Дианы и предстать перед судом присяжных. Не исключено, что 85-летнему герцогу "придется нанимать адвокатов, чтобы защитить себя от обвинения в разработке плана, приведшего к смерти Дианы", сообщает газета Observer.

Отношения между супругом главы британской короны и покойной принцессой не сложились, и Диана саркастически именовала адресованные ей письма герцога Эдинбургского "королевскими драгоценностями", исходя из их "подстрекательского содержания", информирует газета.

Следственная комиссия, возглавляемая экс-главой Скотланд- Ярда лордом Стивенсом, пришла к выводу, что гибель принцессы Дианы и Доди аль-Файеда в парижской автокатастрофе 1997 года была несчастным случаем.

Однако отец Доди египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед настаивает на версии убийства своего сына британскими спецслужбами. В пятницу Высокий суд Лондона пошел навстречу аль-Файеду и принял решение о том, что судебный процесс по данному делу пройдет с участием жюри присяжных.

newsru