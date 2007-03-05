У британских подростков снимут отпечатки пальцев

У британских детей в возрасте от 11 до 16 лет снимут отпечатки пальцев, которые будут храниться в секретной базе данных.

Как сообщает “Sunday Times”, информация об этом содержится во внутренних документах, циркулирующих в Вайт-холле.

Просочившаяся информация о планах министерства внутренних дел касается проведения массовой дактилоскопии, начиная с 2010 года. Она в первую очередь коснется 295.000 молодых людей, которые обратятся за получением паспорта.

МВД Великобритании рассчитывает, что уже к 2011 году власти будут располагать отпечатками пальцев и прочими антропометрическими данными 545.000 детей в возрасте 11 лет и старше. С 2014 года ежегодно эту процедуру будут проходить 495.000 человек.

Полученные отпечатки будут храниться в той же базе данных, которая используется сейчас иммиграционной службой Великобритании.

В соответствии с новыми правила получения паспорта и удостоверения личности каждый человек старше 16 лет, обратившийся за получением документа, оставит ряд личных характеристик, в том числе свои отпечатки пальцев, а также сканированные данные с лица и радужной оболочки глаза. С начала будущего года будет вестись Национальный регистрационный реестр.

С октября 2009 года удостоверения личности внутреннего пользования будут выдаваться вместе с новыми паспортами.

В документах Вайт-холла также говорится о том, как стоимость нового паспорта в этом году вновь возрастет. Если министерство внутренних дел не сможет получить дополнительного финансирования, то с октября 2007 года паспорт подорожает на 10 фунтов стерлингов и будет стоить 76 фунтов, отмечает газета.