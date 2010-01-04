Снижен размер пенсий сотрудникам коммунистических спецслужб

Польша уменьшила размер пенсий бывшим работникам коммунистических спецслужб и чиновникам, которые в 1981 году ввели в стране чрезвычайное положение для подавления оппозиционного движения „Солидарность”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон, принятый в 2009 году, вступил в силу с 1 января.

Изменения касаются более 40 тысяч работников бывших коммунистических спецслужб, работавших в Польше с 1945 по 1990 год, и 9 членов т.н. Военного совета национального спасения (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON), который руководил Польшей во время военного положения в 1981-1983 годах.

По данным польских медиа, пенсии членов WRON, в который входило наивысшее руководство коммунистической Польши, будут уменьшены до около 1400 долларов с нынешних 2800 долларов (по курсу 2,9 злотого за доллар).

Бывшие работники спецслужб (или их жены в случае их смерти) в среднем будут получать на 350 долларов меньше (по неофициальной информации, средняя пенсия работника спецслужб составляет около тысячи долларов – УНИАН).

В то же время, нынешняя оппозиционная партия SLD, созданная бывшими польскими коммунистами, обжаловала в Конституционном суде уменьшение пенсий.

Дело должно быть рассмотрено 13 января.

Справка УНИАН. В 38-миллионной Польше проживают около 7,5 млн. пенсионеров и рентистов (лица, получающие пенсию за умершего мужа или жену; или за утраченную трудоспособность).

Средняя пенсия в Польше - около 450 долларов, что равнозначно минимальной зарплате в стране в прошлом году, а средняя зарплата - около тысячи долларов.

Минимальная пенсия составляет около 200 долларов.

Независимое профсоюзное движение „Солидарность” привело к свержению коммунистического режима в Польше в 1989 году.