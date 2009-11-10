"Язык жестов" признан официальным языком в Венгрии

Парламент Венгрии признал "язык жестов" глухонемых официальным языком в стране, передает РИА Новости.

В понедельник депутаты Государственного собрания единогласно приняли законы "О венгерском языке жестов" и "Об использовании языка жестов в Венгрии".

По мнению экспертов, нововведение облегчит общение с плохо слышащими людьми в различных государственных службах и учреждениях страны, откроет новые возможности для их найма на работу.

Разработчики закона считают, что признание языка жестов "самостоятельным, естественным венгерским языком" позволит в более полной мере соблюдать права глухонемых представителей венгерского общества в различных жизненных ситуациях.