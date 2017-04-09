В оккупированной Россией Южной Осетии проходят "выборы", Грузия назвала процесс нелегитимным

В оккупированной Россией Южной Осетии проходит голосование на так называемых выборах президента и референдуме о "возвращении республике исторического названия", сообщает "ТАСС".

В выборах президента участвуют три кандидата: нынешний "президент" Леонид Тибилов, председатель парламента, лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

"Все участки открылись вовремя, ровно в 08:00, готовы к приему избирателей по всей республике, в Москве, Владикавказе, Сухуми", - заявила глава "Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Белла Плиева.

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В списки на территории Южной Осетии внесено свыше 32 тыс. избирателей, еще 6,5 тыс. бюллетеней отправили для голосования граждан за пределами республики. Голосование закончится в 20:00.

В то же время Грузия назвала процесс нелегитимным. Об этом говорится в сообщении МИД Грузии, передает "Грузия Online".

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечают, что «выборы» в Южной Осетии являются "провокационными и грубо нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии".

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"Переименование «Республики т.зв. Южная Осетия в Государство Алания», по сходству одного из субъектов РФ - это очередной шаг к аннексии Москвой грузинского региона", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, ездить без виз в страны Европейского Союза смогут граждане Грузии, которые проживают на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.