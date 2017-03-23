Теракт в Лондоне: ответственность за атаку взяла ИГИЛ

Ответственность за атаку в Лондоне, в результате которой погибли 5 человек и ранены 40, взяла экстремистская группировка «Исламское государство». Об этом сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что сообщение о том, что ИДИЛ взяло на себя ответственность, было распространено при помощи близкого к террористам информационного агентства Aaamaq. В нем говорится, что лондонский террорист был "солдатом Исламского государства".

BREAKING: Islamic State group says through its Aaamaq news agency that the London attacker was a `soldier of the Islamic State' — The Associated Press (@AP) 23 марта 2017 г.

Как сообщал УНИАН, очевидцы сообщили, что видели автомобиль, который врезался в заграждения на Вестминстерском мосту и наехал на прохожих, оставив «десятки раненых».

Водитель после инцидента побежал в сторону полицейских, которые охраняли здание британского парламента. Это произошло перед тем, как вооруженный мужчина с ножом совершил нападение на офицера полиции, после чего полицейские застрелили нападавшего.