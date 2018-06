Теракт в Лондоне: ответственность за атаку взяла ИГИЛ

Ответственность за атаку в Лондоне, в результате которой погибли 5 человек и ранены 40, взяла экстремистская группировка «Исламское государство». Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что сообщение о том, что ИДИЛ взяло на себя ответственность, было распространено при помощи близкого к террористам информационного агентства Aaamaq. В нем говорится, что лондонский террорист был "солдатом Исламского государства".

