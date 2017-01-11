Обама пообещал обеспечить максимально плавную передачу власти Трампу
06:22, 11 января 2017Мир
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Барак Обама заверил, что его администрация обеспечит максимально плавную передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу.
Барак Обама / REUTERS
Об этом президент США заявил в своей прощальной речи, сообщает CNN.
Обама подчеркнул, что избрание Дональда Трампа - это решение, которое свидетельствует о демократии, и его нужно уважать.
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Obama: I committed to Trump that my administration would ensure a smooth transition https://t.co/npB1afOJkPhttps://t.co/4UJp6BRo2f— CNN Politics (@CNNPolitics) January 11, 2017
Напомним, УНИАН вел прямую трансляцию прощального обращения Барака Обамы в качестве президента США к американскому народу.
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Новость в сюжете: Прощальная речь Обамы