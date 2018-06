Обама пообещал обеспечить максимально плавную передачу власти Трампу

Об этом президент США заявил в своей прощальной речи, сообщает CNN.

Обама подчеркнул, что избрание Дональда Трампа - это решение, которое свидетельствует о демократии, и его нужно уважать.

Obama: I committed to Trump that my administration would ensure a smooth transition https://t.co/npB1afOJkPhttps://t.co/4UJp6BRo2f