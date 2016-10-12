Взрыв у шиитской мечети в столице Афганистана унес жизни 14 человек

По сообщениям очевидцев, вслед за взрывом раздались автоматные очереди. Во вторник мусульмане-шииты отмечают день Ашура, который считается днем поминовения мучеников, передает Русская служба Би-Би-Си.

Изначально сообщалось, что нападавшие взяли заложников. По информации местных СМИ, двое из одетых в военную форму нападавших были застрелены сотрудниками сил безопасности, в то время как еще один остается внутри мечети.

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Представитель министерства иностранных дел страны заявил, что сейчас обстановка в районе усыпальницы под контролем. Район вокруг мечети оцеплен полицией. Сообщается, что группа полицейских направилась внутрь мечети.

Священный для шиитов день Ашуры знаменует окончание траура по внуку пророка Мухаммеда, Имаму Хусейну, который был убит в Кербеле. Это событие обострило противоречия среди мусульман и в конечном итоге привело к разделению на суннитов и шиитов.

Нападения во время Ашуры происходят в исламских странах регулярно: суннитские экстремисты считают шиитов отступниками, а один из их главных праздников - не соотвутствующим догмам ислама.