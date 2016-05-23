"Ничего не происходит без его одобрения": адвокат объяснил, почему Путин упоминается в иске по MH17

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Ничего в России не происходит без его одобрения, таким образом он несет опосредованную ответственность», - заявил юрист.

О подаче иска к России в Европейский суд по правам человека от имени 33 родственников 16 жертв крушения заявила австралийская юридическая компания LHD Lawyers. Каждый из истцов, имеющих гражданство Австралии, Малайзии и Новой Зеландии, требует компенсации в размере $10 млн. Таким образом общая сумма иска составляет $330 млн.

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По словам Скиннера, которые приводит Financial Times, в иске содержатся «почти 2 тыс страниц документальных доказательств, которые показывают присутствие русских и российского тяжелого вооружения».

Юрист уточнил, что есть фотографии, показания свидетелей, видеозаписи и данные геолокации, которые привязывают это присутствие к району, откуда была выпущена ракета.

В интервью Reuters Скиннер сказал: «Есть все необходимые материалы, и даже без российских данных я с уверенностью могу заявить, что это событие произошло именно из-за русских».

По словам адвоката, общий объем иска составляет более 3500 страниц. Он отметил, что ответа из суда о принятии иска к рассмотрению пока не получено, передает NEWS.com.au. По данным The Sydney Morning Herald, иск был подан 9 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в понедельник сообщения о подаче иска, заявил, что такого документа юридически не существует. «Иск становится иском в тот момент, когда он принимается к рассмотрению судом, и когда аппарат суда соответствующим образом информирует сторону или страну, в отношении которой он выставляется, а суд в первую очередь принимает решение, будет ли он вообще рассматривать обращение или оно не имеет никаких перспектив», - сказал он.

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NEWS.com.au также упоминает об еще одном иске по делу о крушении MH17, который будет направлен в Федеральный суд Австралии в ближайшие недели. Он будет подан к авиакомпании Malaysia Airlines юридической фирмой Carneys’ Lawyers от имени семи семей, имеющих родственные связи с жертвами авиакатастрофы.

Авиакомпанию в данном случае обвиняют в том, что она не оценила должным образом риски полета над зоной боевых действий на востоке Украины. Malaysia Airlines утверждает, что действовала в соответствии с указаниями Международной организации гражданской авиации на 17 июля 2014 года - дату крушения.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую "выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

Глава Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.