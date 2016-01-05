В Bellingcat рассказали, как узнали имена причастных к катастрофе MH17 российских военных

Для начала они идентифицировали зенитно-ракетный комплекс "Бук", который выпустил 17 июля ракету, сбившую малайзийский авиалайнер рейса MH17, передает слова Хиггинса DW.

Он отметил, что эксперты по снимкам, сделанным российскими гражданами в промежутке между 23 и 25 июня, смогли распознать "Бук" в военной колонне, двигавшейся в тот момент по территории РФ.

"Нам удалось установить, откуда шел этот конвой: это была 53-я зенитно-ракетная бригада под Курском. После этого мы начали искать всю информацию об этом подразделении, имеющуюся в интернете", - подчеркнул основатель Bellingcat.

Читайте такжеНидерланды опубликуют окончательный доклад по катастрофе MH17 весной 2016 года - постпред Украины в ООН

Затем эксперты установили личности тех, кто был в этом конвое, их роль в бригаде. После этого вычислили, кто с наибольшей вероятностью был непосредственно причастен к запуску ракеты, сбившей самолет: командиров, которые, вероятно, и получали приказ на пуск ракеты, водителей и операторов ракетной установки. В итоге смогли выделить эту небольшую группу людей.

"То есть имеются 20 "основных" участников тех событий, но также 70-80 солдат, которым тоже что-либо известно об этой ситуации. Их имена у нас тоже имеются, и ранее мы уже передавали эти данные следователям. Сейчас мы смогли подготовить очень детальный доклад о личностях военнослужащих, их роли, командном составе и тех, кто, вероятнее всего, был в непосредственном контакте с "Буком", сбившим самолет", - подчеркнул Хиггинс.

Кроме того, он объяснил, каким образом эксперты узнали о принадлежности бойцов к российской армии. Стало известно, что некоторые военные даже выкладывали фотографии журнала дежурств на летние месяцы 2014 года, где были перечислены все члены их подразделения.

Ранее УНИАН сообщал, что экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается расследованиями военной тематики по открытым источникам, сузила список причастных к крушению рейса MH17 на территории Украины в июле 2014 года до 20 российских военных.

Напомним, следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.