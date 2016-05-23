В Латвии прокуратура предъявила обвинение организатору поездок в оккупированный Крым

Как сообщает Delfi, в конце апреля Полиция безопасности обратилась в прокуратуру Рижского судебного округа относительно уголовного преследования лица, которая организовала туристические поездки в Крым.

Окружная прокуратура Риги предъявила обвинение одному лицу, которое обвиняется в организации туристических поездок в Крым.

Уголовный процесс был начат по факту нарушения запрета Европейского Союза оказывать услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

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Полиция безопасности считает, что собрано достаточно доказательств, чтобы начать уголовное преследование в отношении одного физического лица за умышленное нарушение нормативных актов, регулирующих в Латвии применение санкций, установленных законодательством ЕС и другими международными организациями.

Напомним, 17 июня 2015 года полиция провела обыски в компании Mkbc Tour, которая организовывала туризм в Крым и Севастополь. Представитель турфирмы заявила, что в Крым было продано четыре путевки в мае и июне. В фирме сетуют, что не были проинформированы о том, что организовывать путешествия в Крыму запрещено.