В Латвии возбудили дело против лиц, организовавших туризм в оккупированный Крым

Латвийская полиция провела обыски в двух зданиях в Риге в связи с нарушением запрета на оказание услуг, непосредственно связанных с туристическими действиями в Крыму и Севастополе, сообщает Delfi.lv.

Стало известно, что в этих зданиях находится бюро путешествий "MKBC TOUR" (турагентство Доме Москвы), зарегистрированное в Латвии юридическое лицо.

Читайте такжеЗдравницы оккупированного Крыма заполняются лишь на треть

Эти процессуальные действия совершены в рамках уголовного процесса, начатого 4 июня 2015 года по статье 84 Уголовного закона "Нарушение установленных международными организациями санкций".

Кроме того, в рамках этого уголовного процесса против двух человек возбуждено дело.

Стоит отметить, что решение Совета ЕС устанавливает запрет на оказание услуг, непосредственно связанных с туристическими действиями в Крыму и Севастополе.