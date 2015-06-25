В Латвии возбудили дело против лиц, организовавших туризм в оккупированный Крым
Полиция безопасности Латвии возбудила уголовное дело против лиц, которые занимались предоставлением туристических услуг лицам, путешествовавшим в Крым.
Латвийская полиция провела обыски в двух зданиях в Риге в связи с нарушением запрета на оказание услуг, непосредственно связанных с туристическими действиями в Крыму и Севастополе, сообщает Delfi.lv.
Стало известно, что в этих зданиях находится бюро путешествий "MKBC TOUR" (турагентство Доме Москвы), зарегистрированное в Латвии юридическое лицо.
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Эти процессуальные действия совершены в рамках уголовного процесса, начатого 4 июня 2015 года по статье 84 Уголовного закона "Нарушение установленных международными организациями санкций".
Кроме того, в рамках этого уголовного процесса против двух человек возбуждено дело.
Стоит отметить, что решение Совета ЕС устанавливает запрет на оказание услуг, непосредственно связанных с туристическими действиями в Крыму и Севастополе.