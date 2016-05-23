Ливия официально обратилась к ЕС за помощью в укреплении флота и службы безопасности
Глава ливийского правительства национального единства Фаиз Сарадж официально обратился к Евросоюзу с просьбой об оказании помощи по укреплению военно-морского флота страны и подготовки береговой охраны и службы безопасности.
Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает "ЕвроПравда". Обращение было направлено в ЕС по итогам переговоров по Ливии 16 мая в Вене.
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"Это важное событие, которое я буду обсуждать с министрами на заседании Совета ЕС по иностранных дел с целью реализовать просьбу как можно скорее, чтобы поддержать ливийцев в решении стоящих перед ними многочисленных проблем", - говорится в официальном обращении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует рассмотреть вопрос о развертывании контингента в Ливии для того, чтобы стабилизировать правительство страны, который получил поддержку ООН.