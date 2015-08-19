ЛАГ пообещала Ливии стратегию военной помощи в борьбе с терроризмом

Об этом говорится в итоговом документе внеочередного заседания организации, состоявшегося во вторник в штаб-квартире ЛАГ в Каире, передают РИА Новости.

"Ситуация требует немедленной выработки арабской стратегии обеспечения военной помощи Ливии в ее противостоянии терроризму", — говорится в документе.

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Вместе с тем, арабские страны так и не высказались по вопросу нанесения авиаударов по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ), о которых главным образом и просила на заседании во вторник Ливия в лице главы МИД переходного правительства Мухаммеда ад-Даири.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о готовности нанести авиаудары по целям исламских боевиков в Ливии и Сирии, чтобы предотвратить атаки на Британию