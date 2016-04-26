В ереванском автобусе взорвался предмет, который принадлежал пассажиру - полиция
В автобусе в Ереване взорвался предмет, который принадлежал пассажиру, сидевшему во втором ряду.
Об этом журналистам сообщил начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, передает РБК со ссылкой на портал PanARMENIAN.net.
На вопрос, является ли причиной взрыва теракт, Гаспарян сказал, что не может подтвердить или опровергнуть эту версию, потому что все данные предварительные.
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«Взрыв не был осколочным, он носил волнообразный характер», - отметил Гаспарян, добавив, что он также не был связан с газом или топливом.
В то же время в прокуратуре Армении сообщили, что пока дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно передано следователям по особо важным делам.
Пока что никто не взял на себя ответственность за случившееся. В полиции заявили, что о версиях произошедшего можно будет говорить после того, как следователи и криминалисты завершат работу на месте происшествия и проведут необходимые экспертизы.