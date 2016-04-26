В ереванском автобусе взорвался предмет, который принадлежал пассажиру - полиция

Об этом журналистам сообщил начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, передает РБК со ссылкой на портал PanARMENIAN.net.

На вопрос, является ли причиной взрыва теракт, Гаспарян сказал, что не может подтвердить или опровергнуть эту версию, потому что все данные предварительные.

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«Взрыв не был осколочным, он носил волнообразный характер», - отметил Гаспарян, добавив, что он также не был связан с газом или топливом.