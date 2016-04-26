Причиной взрыва в ереванском автобусе стала бомба - глава полиции Армении

Об этом заявил глава полиции Армении Владимир Гаспарян, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он добавил, что бомба взорвалась около второго сиденья в правой части автобуса и не была осколочной, однако других подробностей о взрывном устройстве и обстоятельствах его срабатывания не привел.

В свою очередь советник начальника полиции Армении Нарек Малян добавил, что пожара после взрыва не произошло.

"Автобус не горел, произошел "сухой" взрыв. Автобус взорвался во время движения. Фактор взрыва фугасный, не осколочный", - написал Малян на своей странице в Facebook.

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Сейчас полиция изучает записи с камер наблюдения. Пока у полиции нет данных, была ли бомба заложена в автобус или находилась у кого-то из пассажиров.

В то же время в прокуратуре Армении сообщили, что пока дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно передано следователям по особо важным делам.

Пока что никто не взял на себя ответственность за случившееся. В полиции заявили, что о версиях произошедшего можно будет говорить после того, как следователи и криминалисты завершат работу на месте происшествия и проведут необходимые экспертизы.