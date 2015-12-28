Из-за непогоды в США погибли более 40 человек

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как минимум, 11 человек погибли в Техасе, где в районе Далласа прошли несколько торнадо, усиленные из-за необычайно теплого для этого времени года воздуха.

Они сбрасывали машины с шоссе, обрывали линии электропередач и разрушали дома.

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В Иллинойсе и Миссури при наводнении погибли не меньше 11 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что число жертв непогоды на юге и юго-востоке США достигло 29, среди погибших, по последним данным, 11 жителей Техаса.