Из-за непогоды в США погибли более 40 человек
04:36, 28 декабря 2015Мир
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Более 40 человек погибли в США на прошлой неделе из-за торнадо, ураганного ветра и наводнений, обрушившихся на юг страны.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Как минимум, 11 человек погибли в Техасе, где в районе Далласа прошли несколько торнадо, усиленные из-за необычайно теплого для этого времени года воздуха.
Они сбрасывали машины с шоссе, обрывали линии электропередач и разрушали дома.
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В Иллинойсе и Миссури при наводнении погибли не меньше 11 человек.
Ранее УНИАН сообщал, что число жертв непогоды на юге и юго-востоке США достигло 29, среди погибших, по последним данным, 11 жителей Техаса.
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