Из-за непогоды в США погибли более 40 человек

04:36, 28 декабря 2015
Мир
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Более 40 человек погибли в США на прошлой неделе из-за торнадо, ураганного ветра и наводнений, обрушившихся на юг страны.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как минимум, 11 человек погибли в Техасе, где в районе Далласа прошли несколько торнадо, усиленные из-за необычайно теплого для этого времени года воздуха.

Они сбрасывали машины с шоссе, обрывали линии электропередач и разрушали дома.

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В Иллинойсе и Миссури при наводнении погибли не меньше 11 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что число жертв непогоды на юге и юго-востоке США достигло 29, среди погибших, по последним данным, 11 жителей Техаса.

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