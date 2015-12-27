В результате торнадо и ураганов в США погибли 30 человек (фото)
16:53, 27 декабря 2015Мир
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Число жертв непогоды на юге и юго-востоке США достигло 29, среди погибших, по последним данным, 11 жителей Техаса
Об этом сообщает РИА Новости по информации телеканала NBC.
Ранее сообщалось о 26 жертвах, в том числе восьми погибших в результате торнадо в Техасе. Десять человек стали жертвами непогоды в Миссисипи, шесть человек – в Тенесси, еще по одному – в штатах Арканзас и Алабама.
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Власти пока не готовы дать точную оценку ущерба.
По данным синоптиков, в регионе продолжатся сильные снегопады.
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