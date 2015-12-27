В результате торнадо и ураганов в США погибли 30 человек (фото)

Об этом сообщает РИА Новости по информации телеканала NBC.

Ранее сообщалось о 26 жертвах, в том числе восьми погибших в результате торнадо в Техасе. Десять человек стали жертвами непогоды в Миссисипи, шесть человек – в Тенесси, еще по одному – в штатах Арканзас и Алабама.

Читайте такжеУраганы и торнадо в США: погибли 18 человек, десятки пострадавших (фото)

Власти пока не готовы дать точную оценку ущерба.

По данным синоптиков, в регионе продолжатся сильные снегопады.