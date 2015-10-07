Олланд предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к "тотальной войне"
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке не будет решен, то он может привести к «тотальной войне».
Об этом он заявил, выступая в Страсбурге, сообщает Reuters.
«То, что происходит в настоящий момент в Сирии, беспокоит всю Европу, потому что это может нарушить баланс сил в регионе на долгие годы», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд призвал все европейские страны, а также Россию и Иран объединиться для решения конфликта в Сирии.
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С 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы. По словам Сергея Шойгу, за время операции авиация уничтожила 19 пунктов управления "Исламского государства", 12 складов с оружием и 71 единицу бронетехники. Как рассказал российский министр, сегодня боевые вылеты совершают 23 самолета. Примечательно, что о привлечении кораблей к военной операции ранее не сообщалось.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что победить "Исламское государство" без поддержки США и Турции невозможно.