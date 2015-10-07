США не хотят, чтобы Россия перенесла сирийский сценарий на Ирак

Об этом заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, сообщает "Голос Америки". Заявление прозвучало после того, как председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Кремль рассмотрит возможность распространения своих воздушных ударов на Ирак, если получит официальную просьбу иракского правительства. При этом она добавила, что пока Россия не получала такой просьбы от Багдада.

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Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер Абади сказал, что он готов подумать над тем, чтобы разрешить России нанести удары по объектам "Исламского государства" в его стране. "Мы ожидали, что международная коалиция, американцы окажут внушительную воздушную поддержку нашим силам, но мы ее не получили" – сказал он в интервью телеканалу France 24 на полях Генассамблеи ООН.

Марк Тонер сказал, что американские власти хотели бы, чтобы Россия играла "конструктивную" роль в борьбе с "Исламским государством" в Сирии. "В основном мы этого не наблюдали – до сих пор", – добавил он. По словам представителя Госдепартамента, своими ударами против сил умеренной оппозиции в Сирии Россия лишь "нагнетает напряженность".

"Мы не хотим, чтобы та же самая модель переносилась в Ирак", – сказал Марк Тонер.

США критикуют Россию за авиаудары в Сирии, заявляя, что в большинстве случаев их целями не является "Исламское государство".