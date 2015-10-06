Президент Турции пригрозил Путину "потерей дружбы"

15:54, 06 октября 2015
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Россию о потере дружественных отношений между странами из-за ситуации с Сирией.

REUTERS

По его словам, Турция не будет молчаливым наблюдателем того, как Россия нарушает ее воздушное пространство, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. "Нападение на Турцию означает нападение на НАТО", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Бельгии.

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"У нас положительные отношения с Россией, как известно. Но если Россия теряет друга в лице Турции, с которым она сотрудничает по многим вопросам, она потеряет много, и она должна знать это", - добавил турецкий президент.

Накануне из-за первого вторжения российской авиации в воздушное пространство Турции, НАТО созывало экстренное заседание. Тогда генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в случайность этих действий. После первого инцидента МИД страны вызывал для объяснений посла РФ. В РФ заявили, что проверяют второй случай нарушения своими самолетами воздушных границ Турции.  Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что второе подряд нарушение Россией воздушного пространства Турции "не выглядит" случайным. 

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