Президент Турции пригрозил Путину "потерей дружбы"

По его словам, Турция не будет молчаливым наблюдателем того, как Россия нарушает ее воздушное пространство, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. "Нападение на Турцию означает нападение на НАТО", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Бельгии.

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"У нас положительные отношения с Россией, как известно. Но если Россия теряет друга в лице Турции, с которым она сотрудничает по многим вопросам, она потеряет много, и она должна знать это", - добавил турецкий президент.

Накануне из-за первого вторжения российской авиации в воздушное пространство Турции, НАТО созывало экстренное заседание. Тогда генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в случайность этих действий. После первого инцидента МИД страны вызывал для объяснений посла РФ. В РФ заявили, что проверяют второй случай нарушения своими самолетами воздушных границ Турции. Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что второе подряд нарушение Россией воздушного пространства Турции "не выглядит" случайным.