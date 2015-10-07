Олланд предложил Путину помириться с сирийским ополчением

Об этом заявил знакомый с ходом переговоров в Париже источник, сообщает Reuters.

Ранее Путин заявил, что Олланд предложил объединение сил «Свободной сирийской армии» и правительственных войск в борьбе против «Исламского государства».

«Свободную сирийскую армию» рассматривают как наиболее умеренную сторону в сирийском конфликте. Поддержку этой организации оказывают США и Саудовская Аравия.

Как заявили в стане ополчения, объединение с Асадом было бы «нелогичным».

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С 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы. По словам Сергея Шойгу, за время операции авиация уничтожила 19 пунктов управления "Исламского государства", 12 складов с оружием и 71 единицу бронетехники. Как рассказал российский министр, сегодня боевые вылеты совершают 23 самолета. Примечательно, что о привлечении кораблей к военной операции ранее не сообщалось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что победить "Исламское государство" без поддержки США и Турции невозможно.