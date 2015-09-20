Навальный обвинил Кадырова в убийстве Немцова

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в убийстве политика Бориса Немцова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Навальный сказал, выступая на митинге "за сменяемость власти в России".

"Если кто-то убил моего товарища, известного политика (Немцова - УНИАН) - мой план в том, чтобы четко со сцены заявить, что я считаю, что его убил Рамзан Кадыров, возможно, по приказу Путина. Я не буду молчать", - сказал Навальный, добавив, что за такие слова его могут посадить в тюрьму или засудить.

По его мнению, очень важно, чтобы россияне могли выходить на митинги в центре любого города России, и в этом смысл борьбы оппозиции.

"Все эти 86% Путина и "Единой России" - они не более убедительны, чем 99% в Туркмении или Зимбабве. Когда мы читаем про проценты в Туркмении или Зимбабве - это же идет в разделе юмор, мы смеемся над этим. Так и дети наши будут смеяться над нынешними высокими процентами власти", - сказал он.

Навальный подчеркнул, что арестованный губернатор Коми получил 80% голосов на выборах, но это не помешало ему организовать преступную группу.

Оппозиционер считает, что после этого Путин должен обратится к участникам протестных митингов и признать, что у власти в РФ стоят "жулики, воры и бандиты".

При этом Навальный призвал граждан покупать подписку на независимые СМИ, чтобы они могли существовать и давать реальную картину событий, а также бороться с цензурой.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.