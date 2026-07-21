Превосходят всех конкурентов: названы 10 лучших компактных кроссоверов 2026 года

По словам экспертов, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию.

Сегмент компактных кроссоверов переполнен различными моделями, из-за чего выбрать автомобиль не так и просто. К счастью, эксперты уже определили лучшие модели в этом сегменте.

В What Car? протестировали десятки компактных кроссоверов 2026 года, чтобы определить модели, на которые стоит обратить внимание. Эксперты рассказали, почему лидер этого рейтинга превосходит всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2026 года:

Видео дня

Volkswagen T-Roc Kia EV3 Lexus LBX Skoda Karoq Renault 4 E-Tech Skoda Kamiq Nissan Leaf Volkswagen T-Cross Ford Puma Dacia Duster

Эксперты признали Volkswagen T-Roc лучшим компактным кроссовером 2026 года. Они отметили, что модель второго поколения во многом превосходит своего предшественника.

Volkswagen T-Roc похвалили за комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию. Также эксперты добавили, что этот кроссовер имеет очень вместительный багажник по стандартам своего класса.

Марки автомобилей с самой низкой стоимостью обслуживания

Ранее эксперт сети автосервисов Oiler рассказал в комментарии УНИАН, какие автомобили самые надежные и дешевые для ремонта в Украине. По словам специалиста, к самым выгодным в обслуживании обычно относят Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen. В то же время он подчеркнул, что ориентироваться только на бренд не стоит.

Эксперт отметил, что окончательная стоимость эксплуатации зависит не только от марки, но и от года выпуска, типа двигателя, комплектации и других технических особенностей автомобиля. В то же время именно Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen широко представлены на украинском рынке, поэтому для них несложно найти как оригинальные, так и аналоговые запчасти.

Вас также могут заинтересовать новости: