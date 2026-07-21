Превосходят всех конкурентов: названы 10 лучших компактных кроссоверов 2026 года

Сегмент компактных кроссоверов переполнен различными моделями, из-за чего выбрать автомобиль не так и просто. К счастью, эксперты уже определили лучшие модели в этом сегменте.
В What Car? протестировали десятки компактных кроссоверов 2026 года, чтобы определить модели, на которые стоит обратить внимание. Эксперты рассказали, почему лидер этого рейтинга превосходит всех своих конкурентов.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2026 года:
- Volkswagen T-Roc
- Kia EV3
- Lexus LBX
- Skoda Karoq
- Renault 4 E-Tech
- Skoda Kamiq
- Nissan Leaf
- Volkswagen T-Cross
- Ford Puma
- Dacia Duster
Эксперты признали Volkswagen T-Roc лучшим компактным кроссовером 2026 года. Они отметили, что модель второго поколения во многом превосходит своего предшественника.
Volkswagen T-Roc похвалили за комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию. Также эксперты добавили, что этот кроссовер имеет очень вместительный багажник по стандартам своего класса.
Марки автомобилей с самой низкой стоимостью обслуживания
Ранее эксперт сети автосервисов Oiler рассказал в комментарии УНИАН, какие автомобили самые надежные и дешевые для ремонта в Украине. По словам специалиста, к самым выгодным в обслуживании обычно относят Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen. В то же время он подчеркнул, что ориентироваться только на бренд не стоит.
Эксперт отметил, что окончательная стоимость эксплуатации зависит не только от марки, но и от года выпуска, типа двигателя, комплектации и других технических особенностей автомобиля. В то же время именно Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen широко представлены на украинском рынке, поэтому для них несложно найти как оригинальные, так и аналоговые запчасти.