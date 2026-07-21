17 лет во Флориде сбрасывали в море устричные раковины, пока эти 'отходы' не очистили море

Раковины устриц из ресторанов стали основой нового морского рифа.

Экспериментальный проект по восстановлению морской жизни провели вдоль побережья Флориды. В период с 2007 по 2024 год там выгрузили в Мексиканский залив более 500 000 тонн переработанных раковин устриц и моллюсков, пишет Times Of India.

Раковины не добывались непосредственно из моря, а собирались в ресторанах морепродуктов. Раньше их или выбрасывали, или отправляли на предприятия по переработке морепродуктов. Вместо этого их предложили возвращать в воду в районах, где сократилась численность устричных рифов. Поначалу многие сомневались в этой идее и даже называли ее сбросом отходов в море. Даже исследователи на ранних этапах проекта не заметили существенных изменений и не были уверены в его успехе. Но хотя на поверхности не наблюдалось немедленных изменений, важные процессы уже начались.

Когда раковины попадали в воду, к ним прикреплялись бактерии, образуя биопленку. Этот тонкий слой является одним из первых строительных блоков морских экосистем и создает условия, которые помогают другим организмам оседать и расти.

Видео дня

Раковины постепенно разрушались, высвобождая кальций в воду. Это создавало небольшие участки с отличным по составу химическим составом воды, называемые микрозонами. Эти крошечные изменения создают подходящие условия для нескольких подводных организмов, которые зависят от такой среды для выживания. Раковины также решили еще одну важную проблему. Здоровым устричным рифам необходимы твердые поверхности, к которым могут прикрепляться и расти молодые устрицы. Поскольку многие рифы исчезли, большая часть морского дна стала мягкой и песчаной, что затрудняло приживаемость новых устриц. Переработанные раковины послужили недостающим фундаментом, и молодые устрицы поселились на них, постепенно формируя новые рифы.

Увеличение популяции устриц принесло дополнительные преимущества. Во время кормления они фильтруют большие объемы воды, удаляя частицы и помогая уменьшить вредное цветение водорослей. Более чистая вода также способствует росту других растений и животных, зависящих от прибрежных экосистем. Со временем эти изменения распространяются по пищевой цепи, и рыбы и более крупные морские животные находят более подходящие места обитания. Популяции рыб, черепах и дельфинов также восстановились, достигнув уровня, которого никто не наблюдал уже более 25 лет.

Значение рифа

Здоровые морские экосистемы поддерживают коммерческое рыболовство, которое приносит доход жителям. Сокращение численности рыбных популяций влияет на доходы рыбаков и приводит к росту цен на морепродукты. Чистые прибрежные воды также способствуют развитию туризма, который является важным источником дохода для сообществ Флориды.

Устричные рифы также играют роль в защите береговой линии, помогая снизить силу волн во время прибрежных штормов. Они становятся естественным барьером, который ограничивает эрозию и защищает берег.

Новые рифы

Напомним, что в Тайланде новым домом для моллюсков и рыб стали опоры ветровых турбин электростанции "Формоза". Первыми к опорам прикрепились ракообразные, губки и кораллы. Они начали создавать пищевую цепочку с нуля, и за ними в этот район подтянулись креветки, крабы и прочие морские обитатели.

С годами сформировавшееся вокруг стальных опор сообщество становилось все богаче и многограннее. Там поселилось 86 видов рыб, которых здесь раньше никогда не было.

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