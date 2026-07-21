Президент Никарагуа, находящийся в этой должности 19 лет, отменил выборы в стране

Даниэль Ортега всеми силами пытается бороться с оппозицией.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, который занимает эту должность уже 19 лет, объявил, что в этой стране больше не будут проводиться выборы. Об этом пишет The Guardian.

"Здесь больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные партии - УНИАН) больше не смогли попытаться захватить власть", - сказал Ортега, выступая перед тысячами государственных служащих, которых, по сообщениям местных СМИ, принудили присутствовать на официальной церемонии по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции 1979 года.

Также президент Никарагуа заявил, что будет сотрудничать с Конгрессом для принятия новых законов, которые должны "возвести стену" против оппозиции. Следующие выборы должны были состояться в следующем году, но Ортега не уточнил, когда решение об отмене выборов вступит в силу.

Видео дня

"Этим решением Ортега и Мурильо (первая леди Никарагуа и вице-президент Росарио Мурильо - УНИАН) окончательно закрепили переход страны к полноценной семейной диктатуре", - заявил в разговоре с журналистами старший аналитик по вопросам Латинской Америки в неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data Тициано Бреда.

Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило решение Никарагуа признать временно оккупированные Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. Также Украина разорвала дипломатические отношения с республикой.

Кроме того, в МИД Украины добавили, что поддержка вооруженной агрессии России и попытка легитимизации силового захвата части территории нашей страны свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с Москвой. Отмечается, что это побудило Украину разорвать дипломатические отношения с республикой.

Вас также могут заинтересовать новости: