В Киеве существенно вырастет тариф на воду: сколько придется платить

Вода для семьи из трех человек подорожает в среднем на 200–300 грн.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей Киева составят 63,79 гривни за кубометр. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

До повышения тариф для бытовых потребителей столицы составил: водоснабжение - 16,16 грн. за куб., а водоотвод - 14,22 грн. Таким образом, общая сумма – 30,38 грн.

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"Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200–300 грн", – говорится в сообщении.

Ранее "Киевводоканал" предлагал увеличить тарифы на воду почти втрое – до 88,90 грн за кубометр. Согласно расчетам, тариф на централизованное водоснабжение должен был составить 50,69 грн за куб., а на цетрализованное водоотведение – 38,21 грн за куб.

"Действующий тариф для потребителей, который остается неизменным с 2022 года, покрывает себестоимость производства услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению на 34%", – сообщили в компании.

В "Киевводоканале" объясняли, что необходимость пересмотра тарифов обусловлена прежде всего ростом стоимости тарифов на электроэнергию и её распределение, природный газ, ростом цен на горюче-смазочные материалы, ростом расходов на ремонтные работы, а также повышением уровней минимальной и средней заработной платы на 2026 год. Также среди причин называют необходимость повышения качества воды для киевлян.

В структуре тарифа наибольшую долю занимают расходы на оплату труда (33%) и электроэнергию (29%). Еще 14% приходится на прочие расходы, по 7% – на реагенты и ремонт основных средств, 4% – на амортизацию, еще 4% – на подачу холодной воды и перекачку сточных вод Бортницкой насосной станцией. Кроме того, 2% уходят на прочие энергоносители, в частности тепло, природный газ и горюче-смазочные материалы.

В КГГА подчеркнули, что тариф в почти 90 грн за кубометр является экономически обоснованным тарифом, рассчитанным "Киевводоканалом", однако пока он не будет применяться, поскольку город не согласовал такой тариф.

Тарифы на воду – последние новости

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что украинские водоканалы массово заявляли о намерении повысить тарифы для потребителей уже этим летом. По его словам, около 20 городов объявили о повышении: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении. Попенко отметил, что речь идет о повышении на 100–150, даже на 213%.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказывал, что непосредственной причиной повышения тарифов является то, что, согласно комплексным планам устойчивого развития регионов и отдельных городов, водоканалы обязаны создать у себя дополнительные источники питания.

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