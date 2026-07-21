Тринчер эмоционально высказалась о Тине Кароль и Наде Дорофеевой

Певица выступила на радио.

Популярная украинская певица Анна Тринчер неожиданно высказалась о своих коллегах-артистках Джамале, Тине Кароль и Наде Дорофеевой. Вспомнила исполнительница и о Максе Барских. Свое мнение об их творчестве певица высказала во время блица на радио "Максимум".

Отмечая на вопрос, с кем бы из украинских артистов она хотела бы записать дуэт, но еще об этом даже не говорила с ними, Тринчер призналась:

"Со всеми было бы интересно поработать, особенно с точки зрения набраться какого-то нового мировоззрения музыкального. Например, я обожаю Джамалу, мне очень нравится Тина Кароль. Мне в целом очень нравится наша украинская эстрада. Надя Дорофеева мне нравится, Макс Барских".

Видео дня

Также певицу спросили об участии в романтическом реалити-шоу "Холостячка". По словам Тринчер, она бы не отказалась стать новой героиней проекта.

А говоря о самом дорогом своем клипе, певица заявила, что речь идет о видеоработе к треку "По губам". При этом во сколько он ей обошелся, Тринчер не уточнила.

Напомним, на днях Тина Кароль впервые высказалась о возможной мобилизации сына.

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