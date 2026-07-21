Названо 10 самых безопасных островов мира для тихого и уютного отпуска

Возглавил рейтинг курорт Аруба, одной из изюминок которого является - Ферма бабочек.

Острова, где путешественники могут чувствовать себя максимально спокойно и безопасно, назвали авторы нового рейтинга, опубликованного в Travel Off Path.

Отмечается, что в отличие от традиционных правительственных рекомендаций по поездкам, которые часто оценивают риски для всей страны, этот рейтинг основан на Traveler Safety Index – индексе безопасности, сочетающем официальные данные и тысячи актуальных отзывов туристов.

По результатам исследования составлен рейтинг десяти самых безопасных островов мира.

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Аруба – 98 баллов

Атмосфера: элитный, ухоженный и предсказуемый курорт.

Аруба возглавила рейтинг безопасности. Остров расположен вне зоны ураганов, имеет хорошо развитую туристическую инфраструктуру, а случаи насильственных преступлений против туристов здесь практически не происходят.

Туристам рекомендуют посетить местную Ферму бабочек (Butterfly Farm), билет на которую действителен в течение всего отпуска.

Каймановы острова – 94 балла

Атмосфера: роскошь и максимальное спокойствие.

Каймановы острова отличаются высоким уровнем жизни местного населения, что напрямую сказывается на низком уровне преступности. По словам авторов, здесь даже не возникает мысли беспокоиться за оставленный автомобиль.

Одной из главных достопримечательностей является Стингрей-Сити (Stingray City), где туристы могут пообщаться со скатами в естественной среде обитания.

Ангилья – 93 балла

Атмосфера: тишина, уединение и отсутствие толп.

Ангилья не принимает крупные круизные лайнеры, поэтому сюда приезжает значительно меньше туристов, чем на соседние карибские острова. На острове есть 33 общественных пляжа с белым песком, где практически нет назойливых продавцов и большого скопления людей.

Путешественникам рекомендуется иметь при себе наличные, поскольку небольшие кафе и пляжные бары не всегда принимают банковские карты.

Мальта – 91 балл

Атмосфера: средневековая история и высокий уровень безопасности.

Мальта стала единственным европейским государством в первой пятерке рейтинга.

Столица Валлетта напоминает музей под открытым небом с узкими каменными улочками, старинными крепостями и историческими зданиями. Авторы рейтинга отмечают, что даже поздние вечерние прогулки по городу оставляют ощущение полной безопасности.

Туристам советуют отправляться в знаменитую Голубую лагуну на самом первом утреннем пароме, чтобы избежать толпы.

Бонейр – 90 баллов

Атмосфера: экотуризм и дайвинг мирового уровня.

Бонайре считается одним из лучших мест на планете для погружений с берега.

Остров привлекает прежде всего дайверов и любителей виндсерфинга, поэтому здесь царит спокойная атмосфера без шумных вечеринок.

Даже тем, кто не занимается дайвингом, рекомендуют хотя бы попробовать сноркелинг – подводный мир острова считается одним из самых красивых в Карибском бассейне.

Саба – 90 баллов

Атмосфера: зеленый вулканический остров.

Сабу называют "Девственной королевой Карибов". В отличие от большинства курортов, здесь почти нет песчаных пляжей, зато есть густые тропические леса, вулканические ландшафты и небольшие живописные поселения.

Лучшим местом для проживания туристов считается поселок Виндвордсайд, где сосредоточены рестораны, магазины и основные туристические маршруты.

Остров Мэн – 90 баллов

Атмосфера: суровая кельтская природа.

Британская коронная территория в Ирландском море предлагает совершенно иной тип отдыха, чем тропические острова. Путешественников привлекают зеленые холмы, живописные дороги, небольшая плотность населения и стабильная экономика.

Для экономии рекомендуется приобрести транспортную карту Go Explore, которая позволяет без ограничений пользоваться автобусами и историческими железными дорогами.

Монтсеррат – 89 баллов

Атмосфера: природа и вулканическая история.

После извержения вулкана Суфриер-Хиллс значительная часть острова стала закрытой для посещения, поэтому туристов здесь немного. Именно благодаря этому Монтсеррат сохранил особую атмосферу и очень низкий уровень мелкой преступности.

Перед поездкой туристам рекомендуется ознакомиться с картой закрытых зон и не посещать их без специального разрешения.

Барбадос – 89 баллов

Атмосфера: карибское гостеприимство и роскошный отдых.

Барбадос сочетает яркую местную культуру со спокойной атмосферой курортов. Особенно безопасным считается западное побережье острова, а туристическая полиция активно патрулирует популярные курортные районы.

Одной из главных природных достопримечательностей острова является Harrison's Cave Eco-Adventure Park – комплекс известняковых пещер.

Пхукет – 89 баллов

Атмосфера: тропические пляжи и современная туристическая инфраструктура.

Хотя Пхукет часто ассоциируется с шумной ночной жизнью Патонга, большая часть острова остается спокойной и безопасной.

Особенно популярны среди туристов северное побережье с роскошными курортами и южные рыбацкие деревни, откуда отправляются морские экскурсии к знаменитым известняковым островам Андаманского моря.

Авторы также советуют заранее договариваться с таксистами о стоимости поездки или пользоваться сервисом Grab, который помогает избежать завышенных тарифов для туристов.

Куда поехать

Напомним, эксперты назвали четыре самых красивых средиземноморских города, где можно отдохнуть без больших затрат. Среди них – Саранда, которую часто называют летней столицей Албании. Этот город привлекает кристально чистыми водами Ионического моря, живописными пляжами и богатой историей. При этом здесь значительно меньше толп, чем в популярных туристических центрах Греции.

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