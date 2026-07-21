Чтобы приготовить необычное блюдо, понадобится всего 6 ингредиентов.

Многие знают, как варить спагетти, часто готовили это блюдо, и оно могло надоесть. Если случилось именно так, пасту можно приготовить необычным способом – сделать традиционное блюдо неаполитанской кухни под названием "Aglio e olio". В переводе с итальянского это просто спагетти с оливковым маслом и чесноком. А как нужно варить пасту, чтобы получилось необычное блюдо, необходимо разбираться.

Этот рецепт один из самых популярных в Италии. Основатель и эксперт британской компании The Gift of Oil (производит и импортирует премиальные продукты) Фил Бьянки объяснил изданию Express, как приготовить классические итальянские макароны примерно за 10 минут.

Собеседник отметил, что, кроме самой пасты, для приготовления блюда понадобятся еще 5 компонентов.

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Быстрый рецепт спагетти с "итальянским характером"

Бьянки подчеркнул, что блюдо экономичное, поскольку готовится из простых ингредиентов. Эксперт назвал количество компонентов, необходимых для приготовления 250 граммов пасты.

Чтобы сделать итальянские спагетти с сыром, понадобятся:

Оливковое масло первого холодного отжима - 60 миллилитров.

Чеснок – 2 зубчика.

Сушеные хлопья чили – 0,5 чайной ложки.

Свежая петрушка – горсть.

Сыр пармезан (по вкусу).

Чеснок нужно нарезать ломтиками, а петрушку мелко порубить.

Паста очень просто готовится. Первый шаг – приготовьте сами макароны. Важно сначала вскипятить в кастрюле подсоленную воду, а потом положить пасту и довести до готовности. Информация о том, сколько варить спагетти, указана на упаковке продукта. Длительность приготовления зависит от того, какую именно пасту вы купили (до состояния аль денте итальянская паста из твердых сортов пшеницы в среднем варится от 7 до 11 минут).

Как приготовить спагетти с сыром по-итальянски

Сначала на сковороде нужно немного разогреть оливковое масло, потом всыпать туда хлопья чили и ломтики чеснока и несколько минут готовить на медленном огне. Ингредиенты будут готовы тогда, когда станут светло-золотистыми.

Эксперт обратил внимание на важный момент: чили и чеснок нельзя нагревать слишком долго. Из-за перегрева эти компоненты могут стать горькими.

Шеф-повар Фил Викери посоветовал, как готовить спагетти так, чтобы блюдо гарантированно получилось вкусным. По его словам, в сковороду нужно положить нарезанную петрушку сразу после того, как чеснок станет светло-золотистым, а потом добавить отваренные и процеженные макароны.

После этого нужно влить немного воды, в которой варилась паста. Крахмалистая вода, смешиваясь с горячим оливковым маслом, создает густую эмульсию, и получается соус, который обволакивает спагетти.

Потом макароны нужно обжарить в течение 30 секунд на среднем огне. Горячую пасту выкладывают на тарелку и посыпают сыром и зеленью.

Ранее УНИАН узнал, как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались.

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