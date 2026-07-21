Британия и Германия строят дальнобойную ракету для защиты от России, – The Telegraph

Цель – создать ракету, способную уничтожать стратегические цели в России с расстояния 2000 км.

Великобритания и Германия разрабатывают ракету дальнего радиуса действия, предназначенную для защиты Европы от России. Как сообщает The Telegraph, Берлин и Лондон надеются поставить ракету в строй к 2034 году.

Источники, знакомые с оборонной стратегией Великобритании, заявили, что Лондон считает Германию необходимой для противодействия Москве.

Отмечается, что в основе новых отношений лежат два двусторонних договора – "Тринити-Хаус" и Кенсингтонское соглашение, – которые разблокировали ряд проектов под руководством немецкой оборонной промышленности в Великобритании.

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Среди них – флот морских беспилотников, которые будут защищать британские воды от российских диверсантов, "Гарматный зал" стоимостью 400 миллионов фунтов стерлингов, который наращивает производство артиллерии, и последняя версия Boxer от Rheinmetall – пехотные машины британской армии.

Однако, как стало известно The Telegraph, главной жемчужиной является программа ракетных комплексов DPS, целью которой является создание ракеты, способной уничтожать стратегические цели в России с расстояния 2000 км.

Источники в оборонной промышленности утверждают, что проект, вероятно, будет опираться на сочетание немецкого финансирования и британского опыта.

Рассматриваются две версии ракеты DPS: низколетящая крылатая ракета, которая пролетает под российскими средствами ПВО, и гиперзвуковая ракета, движущаяся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Британская сторона считает, что проект продвигается хорошими темпами и что он может стать символом того, как Европа отказывается от американской военной поддержки.

При этом стороны считают, что проект нужно продвигать ещё быстрее, чем предусмотрено текущим графиком завершения в 2034 году.

Производство оружия в Европе: последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские оборонные компании договорились о создании консорциума для разработки перехватчика, способного сбивать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности за пределами атмосферы.

Так, 14 июля в Париже компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO.

Целью сотрудничества является разработка независимого европейского решения в сфере противоракетной обороны, включая баллистические ракеты средней дальности класса "Орешник" с раздельными и маневрирующими боевыми частями.

Компании планируют заключить обязательное соглашение о создании консорциума в течение следующих трех месяцев.

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