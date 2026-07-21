Ефросинина показала свою 22-летнюю дочку-красавицу (фото)

В этом году Нана окончила университет в Испании.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время показала свою 22-летнюю дочь.

Не секрет, что Нана избегает публичности и редко появляется в Instagram своей знаменитой мамы. Однако на днях Маша вместе с мужем-военным Тимуром и сыном Сашей отправилась в семейный отпуск в Испанию, чтобы не только встретиться с дочерью, но и побывать на её выпускном.

"Пятое лето большой войны. И первое лето, когда мы всей семьёй в полном составе поехали в отпуск на неделю. Мы запланировали этот отпуск исключительно ради одного важного события для нашей семьи", – написала Ефросинина.

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Впоследствии ведущая показала Нану в мантии выпускницы. Девушку вызвали на сцену, чтобы торжественно вручить диплом.

"Наша дочь Нана закончила магистратуру и вышла во взрослую жизнь. И я до сих пор не могу это осознать", – подчеркнула звездная мамочка, не сдерживая слез.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как выглядела её мама в молодости.

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