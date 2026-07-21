В ряде отраслей растет количество мигрантов: сколько заехало и где работают иностранцы

Больше всего разрешений на трудоустройство иностранцев выдают в Киеве.

Украинский рынок труда из-за войны потерял часть трудовых мигрантов, однако в ряде отраслей их количество начало расти. Об этом во время слушаний в комитетесообщила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Рост наблюдается в перерабатывающей промышленности. Вдвое увеличилось количество иностранцев, трудоустроенных в перерабатывающей отрасли. Увеличение произошло в сфере временного размещения и организации питания. Это означает, что иностранцы участвуют в эвакуации наших граждан, в их размещении, в работе с бездомными, внутренне перемещенными лицами. Здесь их стало больше", – сказала Третьякова.

Кроме того, иностранные работники стали чаще привлекаться в сферу здравоохранения и социальной помощи. Там зафиксирован рост примерно на 10% по сравнению с 2020 годом.

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Еще одной отраслью со значительным приростом стала сфера административного и вспомогательного обслуживания, где количество трудоустроенных иностранцев также увеличилось более чем вдвое. При этом Третьякова отметила, что общее количество иностранцев, работающих в украинской экономике, после начала войны сократилось почти вдвое.

Сколько мигрантов "приехало" в Украину

"В 2020 году Украина трудоустроила 9 880 иностранцев. В 2025 году – 4 720. Эта цифра, правда, начала увеличиваться в 2026 году", – указала Третьякова.

В свою очередь директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что до начала полномасштабной войны Украина ежегодно выдавала значительно больше разрешений на трудоустройство иностранцев. В 2021 году было выдано и продлено 21 780 разрешений.

"Затем началось полномасштабное вторжение, было выдано 6 200 разрешений. В 2023 году – 4 500, в 2025 году – 9 582 разрешения было выдано и продлено, из них выдано 7 083", – отметила Жовтяк.

Она объяснила, что ранее больше всего работников в Украину приезжало из Турции. Также среди лидеров традиционно были граждане Индии, Узбекистана, Азербайджана и Бангладеш. Однако в 2026 году ситуация изменилась.

"Первое полугодие 2026 года показывает, что на первом месте сейчас Индия – 1 023 разрешения. Далее следуют Турция – 662 разрешения, Узбекистан, Азербайджан и Пакистан", – сказала Жовтяк.

Кроме того, директор Госслужбы занятости рассказала, что больше всего разрешений традиционно выдают в Киеве (почти 40% от общего количества в Украине). Также среди лидеров – Киевская, Львовская и Одесская области.

В то же время в прифронтовых регионах количество таких разрешений остается небольшим. В частности, в 2025 году в Днепропетровской области выдали 95 разрешений, в Харьковской – 60, Донецкой – 11, Запорожской – 8, а в Херсонской – всего лишь одно разрешение.

Работа в Украине – последние новости

20 июля стало известно, что, несмотря на достаточно активный поиск украинцами работы, есть вакансии, на которые работодатели не могут найти сотрудников. К таким вакансиям относятся, например, помощник машиниста электропоезда, поездной электромеханик и моторист.

17 июля сообщалось, что, по результатам исследования "OLX Работа", в 2026 году 78% работодателей заявили, что испытывают нехватку работников. Для сравнения: в прошлом году о кадровом кризисе говорили 60% компаний.

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