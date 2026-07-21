Как завести новых друзей: 4 простых вопроса, которые действительно работают

Специалист рассказала, как избавиться от неловких разговоров и построить настоящую связь с новыми знакомыми.

Эксперт по дружбе и автор книги "Современная дружба: как развивать наши самые ценные связи" Анна Голдфарб озвучила четыре вопроса, которые помогут выйти за рамки светской беседы и завести новых друзей.

"Трудно выйти за рамки светской беседы при общении с новыми людьми. Придерживаясь безопасных тем, таких как погода, чувствуешь себя комфортно, но это редко приводит к настоящей связи. Эти четыре вопроса могут показать, заинтересован ли человек в том, чтобы стать чем-то большим, чем просто знакомым", - отметила она в своей статье для CNBC.

И вот какие вопросы перечислила эксперт:

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"Привет, я иду на [интересное мероприятие] в эти выходные. Не хочешь присоединиться?". Если у вас запланировано какое-то интересное событие - например, открытие нового ресторана или встреча с писателем, - предложите человеку присоединиться. Это простой способ понять, хочет ли он проводить с вами больше времени и готов ли развивать общение.

"Расскажи подробнее о своем любимом хобби. Есть какие-то советы для новичка?". Поинтересуйтесь у человека его увлечениями и спросите, что он мог бы посоветовать новичку. Если он заинтересован в общении и хочет развивать дружбу, ему будет приятно рассказать о своих хобби и узнать о ваших интересах. Например, можно спросить о любимой музыкальной группе и поинтересоваться, с какого альбома лучше начать знакомство с ее творчеством. Если человек отправляет вам песню или подборку, это может быть признаком того, что он открыт к обмену интересами и дальнейшему общению. Именно так постепенно возникает взаимная связь. А если любимая группа однажды приедет с концертом в ваш город, у вас появится естественный повод предложить встретиться и сходить вместе.

"Что ты всегда хотел попробовать, но до сих пор не дошли руки?". Этот вопрос помогает узнать о скрытых желаниях и мечтах человека, с которым вы хотите подружиться. Он дает ему возможность поделиться чем-то личным и открыть новые стороны своей личности. Такой разговор может привести к неожиданным возможностям - например, вы можете помочь ему приблизиться к своей цели или даже вместе воплотить задуманное. Если кто-то мечтает попробовать лучшие пиццерии города, возможно, у вас найдутся полезные знакомства или идеи, куда стоит отправиться. Чтобы дружба развивалась, людям часто нужны общие цели и поводы поддерживать связь. А совместное движение к мечте может стать отличной основой для крепких отношений - например, вы можете стать друг для друга партнерами по достижению целей.

"Чем ты любишь заниматься в свободное время? Тебе нужна помощь?". Такой вопрос помогает человеку задуматься, где могут пересекаться ваши интересы или навыки с его увлечениями. Кроме того, это хороший способ расширить круг общения, особенно если речь идет о групповом занятии, которое ему нравится. Возможно, ему как раз не хватает участника для команды на викторину или еще одного игрока для спортивной игры.

"Это один из самых быстрых способов понять, насколько вы подходите друг другу. И если у вас общее чувство юмора, схожие ценности или общие интересы, когда вы работаете над достижением цели, вы заложили основу для прочной дружбы", - констатировала эксперт.

Напомним, ранее коуч раскрыла, как найти любовь без приложений для знакомств.

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