Операция 'МоЛоЧКа': военный предположил, когда будут видны результаты в Крыму

По словам Плетенчука, применять ракеты в таких масштабах, как дроны, нереально.

Нанесение удара по так называемому "теневому флоту" РФ и соответствующим логистическим путям заметно отразится на временно оккупированном Крыме, в частности на экономической ситуации, не раньше конца лета. Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать, когда именно операция СБС ВСУ "МоЛоЧКа", которая продолжается в Азовском море, скажется на полуострове, который оккупанты аннексировали в 2014 году и превратили в свой военный хаб.

По словам Плетенчука, процессы, происходящие, в частности, в Азовском море в связи с поражением судов "теневого флота", носят довольно инерционный характер.

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"До конца лета я бы не ждал каких-то очень ощутимых результатов. Потому что инфраструктура создавалась в течение длительного времени, и так сразу выбить её не получится, конечно. Но, в любом случае, если этим не заниматься, этого никогда не произойдет", – предположил военный.

Он отметил, что вражеские цели поражались на Азове и раньше. Сейчас, добавил он, изменился масштаб. По его словам, альтернативных маршрутов в Крым не существует.

"Я, например, для себя разделил Керченский пролив на два вектора – вертикальный и горизонтальный. Горизонтальный – это из так называемой Российской Федерации в временно оккупированный Украиной Крым. Эта логистика сейчас серьезно пострадала. А вертикальный – это из Азова в Черное море. И здесь у россиян далеко не все складывается, потому что там теперь зона постоянного поражения", – сказал Плетенчук.

Он добавил, что имеющиеся сейчас средства – дроны – более масштабны, а значительно более дорогое ракетное вооружение в таких масштабах использовать фактически невозможно. Еще одна важная составляющая – систематический "вынос" российской ПВО в Крыму и на временно оккупированной территории юга Украины, что наблюдалось фактически год. Иными словами, для масштабной операции по поражению "теневого флота" нужно было создать предпосылки, пояснил пресс-секретарь.

Борьба с теневым флотом РФ

Как писал УНИАН, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 20 июля поразили ряд важных объектов в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что среди пораженных целей – 7 российских судов теневого флота: 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях. Также были атакованы 7 энергоузлов и электроподстанций на территории временно оккупированного Крыма – в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и др.

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