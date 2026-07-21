Apple готовит рекордный iPhone с 7-дюймовым экраном: ждать осталось недолго

Сейчас самым большим смартфоном компании остается iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном.

Apple готовится выпустить самый большой iPhone за всю историю линейки уже в следующем году. По данным инсайдера Digital Chat Station, юбилейный iPhone 20 Pro Max, приуроченный к 20-летию первого Айфона, будет оснащен экраном диагональю 7 дюймов.

Сейчас самым большим смартфоном компании остается iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном. Новый флагман, по сообщениям, увеличится до 6,96 дюймов, что позволит Apple позиционировать его как первый iPhone с 7-дюймовым экраном.

По словам источника, соотношение сторон останется таким же, как у iPhone 17 Pro Max с дисплеем 6,9 дюйма. Благодаря этому корпус iPhone 20 Pro Max почти не увеличится в размерах.

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Раньше 7-дюймовые экраны были распространены в фаблетах и "планшетофонах", но iPhone будет выглядеть и ощущаться компактнее благодаря тонким рамкам и более вытянутому соотношению сторон. По габаритам он приблизится к iPad mini, но все же останется меньше самого компактного планшета Apple.

Помимо увеличения диагонали, линейка iPhone 20 может получить серьезное обновление дизайна. Смартфоны получат специальный OLED-экран Samsung с плавными микроизгибами со всех четырех сторон – без вырезов и рамок. По информации Bloomberg, Apple пропустит название iPhone 19 и сразу выпустит iPhone 20 в 2027 году, чтобы отпраздновать 20-летие выхода первого iPhone.

Китайские Android-производители тем временем тоже готовят смартфоны с 7-дюймовыми экранами. Новые модели будут охватывать как средний, так и флагманский сегменты. Не исключено, что это станет новым трендом в 2026-2027 годах.

Этой осенью главным анонсом от Apple станет складной iPhone с полностью гладким экраном без заметной складки на месте изгиба. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

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