'Тяжело даже дышать': Руслана сообщила о смерти близкого друга

Певица поделилась, как ей сложно принять эту утрату.

Певица Руслана Лыжичко сообщила о смерти близкого друга. Ушел из жизни танцор балета ТанцТеатр "Жизнь" Александр Гарбарчук, который выступал с ней на сцене "Евровидения" в 2004 году. Об этом исполнительница написала в своем Instagram.

"Сегодня ночью не стало моего ближайшего друга. И это момент, который очень тяжело пережить. От нас ушел наш Саша Гарбарчук. Никакие слова не в состоянии описать, что он для меня значит. Друг, с которым мы объездили весь мир, с которым мы дали сотни, если не тысячи концертов, стоявший со мной на сцене "Евровидения"… Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотичный, драйвовый, вдохновенный – таким был и таким навсегда останется в наших сердцах", - отметила певица.

При этом Руслана добавила, насколько сложно ей принять эту утрату:

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"Боль такая, что сейчас тяжело даже дышать. Я сочувствую жене Наде, детям, брату и всей семье… Это невосполнимая потеря для всех нас, для балета ТанцТеатр "Жизнь". Поверить в произошедшее и принять это разум пока отказывается. Но одно я знаю точно: Саша всегда будет в моем сердце. Я всегда буду представлять его рядом на сцене…".

В 2021 году сообщалось, что Александр Гарбарчук борется с онкологическим заболеванием - у танцора диагностировали перстневидноклеточную карциному.

Напомним, УНИАН писал, что на войне погиб известный украинский актёр Евгений Бушмакин.

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