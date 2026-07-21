На момент съемки видео 100 рупий в Непале были равны 29 гривням в Украине.

Непал - уникальная страна, с которой связано множество интересных фактов. Например, там живет единственная в мире живая богиня Кумари, 8 из 14 "восьмитысячников" (в том числе, Эверест) находятся на территории государства, а непальцы пользуются календарем, который опережает григорианский примерно на 56,5 лет. Украинка приехала в Непал и показала, насколько дорого там стоят завтрак и продукты.

Каковы цены на еду в Непале

Украинка под ником aleksandra_podorozhye в своем аккаунте социальной сети TikTok опубликовала видео, где показала, какой завтрак предлагают в Непале за 100 рупий. Она сказала, что по курсу это примерно 29 гривень. На видео можно лицезреть типичную для азиатских городов картину - огромное количество разных транспортных средств, не очень ухоженные магазины, хаос и неразбериху. Автор прокомментировала этот кадр:

"По этому виду вы можете подумать, что я шляюсь по каким-то непонятным улицам, но это литерально центр Катманду".

Украинка посетила одно из кафе для местных - это один из критериев выбора заведения для автора видео. Она пошутила, что в прошлый раз людей было гораздо больше, но "возможно, после того раза они не выжили, так что, сегодня не было никого".

Интерьер, по словам девушки, не настолько футуристический, как ей бы хотелось, и впервые за долгое время посещений таких заведений она не была на 100% уверена, что после трапезы все будет хорошо. Также она подметила, что интерьер кафе чем-то ей напоминает столовую в тюрьме.

Окончив знакомить подписчиков с антуражем непальского кафе, украинка приступила к завтраку. Она сказала, что подают всего три блюда, одно из которых - местные "момо". По внешнему виду они напоминают пельмени, но по размеру - вареники. Дополнительно официант принес два соуса - один ореховый разбавленный, второй - немного острый. Десять штук непальских пельменей, по словам автора видео, были с тремя начинками - бычьим мясом, курицей и вегетарианские. Она отметила, что за такую цену это вполне неплохой сытный завтрак.

В следующем видео она показала, сколько стоят продукты в Непале, посетив местные магазины и рынки, чтобы приготовить еду дома. Автор видео озвучила цены:

три куриных яйца - 51 рупия (15 грн);

соевый соус - 75 рупий (22 грн);

овсянка - 175 рупий (51 грн);

тунец в собственном соку - 225 рупий (65 грн);

шоколадный батончик - 32 рупии (9 грн);

7 помидоров - 30 рупий (9 грн);

3 манго и 1 мандарин - 300 рупий (87 грн).

Автор видео отметила, что помидоры она покупала на обычной улице у местных, которые продавали овощи со своего огорода, а вот манго и мандарин - на центральной аллее в туристическом месте. Украинка сделала вывод, что ее обманули, завысив цену намеренно.

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