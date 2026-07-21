Стиральная машина с верхней или фронтальной загрузкой: какую лучше выбрать

Эксперты по стирке рассказали, когда стоит выбирать ту или иную модель.

Выбор новой стиральной машины – это серьёзная финансовая инвестиция, поэтому перед покупкой стоит разобраться, чем машины с верхней загрузкой отличаются от фронтальных, пишет Real Simple.

По словам Морган Лалонд, старшего бренд-менеджера компании Whirlpool Laundry, оба типа машин стирают белье, чтобы избавиться от грязи, но делают это по-разному. Машина с верхней загрузкой использует активатор (длинный "стержень" посередине бака) или импеллер (диск на дне), которые физически перемешивают одежду в баке. Фронтальная же машина вращает барабан, создавая эффект "перекатывания" белья.

"Хотя каждая модель обеспечивает схожее по качеству стирание, разница в конечном итоге сводится к стилю, требованиям к установке и привычкам стирки", – отмечает Лалонд.

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Верхняя загрузка с активатором уже десятилетиями имеет преданных поклонников, и не зря – такая техника хорошо справляется с большим объемом ежедневной стирки.

"Активатор обеспечивает белью более активное перемешивание, что помогает удалить грязь с прочных тканей – джинсов, полотенец, рабочей формы и одежды для активного отдыха", – объясняет эксперт Эми Черноф.

Лалонд добавляет, что такая техника не только разбивает пятна, но и предлагает несколько режимов стирки для более эффективного результата, сокращает время цикла и обладает привычным, знакомым многим функционалом. При этом современные технологии делают активатор более бережным к тканям, чем раньше.

На вопрос, действительно ли машины с вертикальной загрузкой лучше фронтальных, Черноф отвечает однозначно: "не всегда".

По её словам, стиральная машина с вертикальной загрузкой хорошо справится с грязной рабочей одеждой или вещами для сада, но качественная фронтальная машина тоже стирает превосходно – просто за счёт перекатывания, длительного замачивания и равномерного движения воды, а не механического трения.

Специалисты призвали разделять вещи, которые лучше стирать в той или иной машине.

Что рекомендуется стирать в машине с активатором:

джинсы, подстилки для животных, сильно загрязнённую уличную одежду, грязную спортивную и рабочую форму, полотенца, стираемую обувь, объёмные пледы, одеяла, стандартные хлопковые вещи.

Что рекомендуется стирать в фронтальной стиральной машине:

деликатные ткани, синтетику, повседневные рубашки, деликатный трикотаж и свитера, прозрачные ткани, текстурированные ткани, которые активатор может зацепить или повредить, шелк, куртки, которые можно стирать, спортивную одежду.

Ранее эксперты объясняли, как часто следует менять шланг стиральной машины, чтобы избежать затопления дома. По словам специалистов, подающие шланги следует профилактически заменять примерно каждые 3–5 лет, ведь классическая резиновая конструкция больше всего подвержена износу из-за постоянного давления воды и перепадов температур. Шланги в оплетке из нержавеющей стали служат дольше, однако и их рекомендуют регулярно проверять.

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