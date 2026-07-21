Лубинец назвал причину, по которой военные идут в СЗЧ

Эта ситуация приводит к росту числа случаев самовольного оставления части, отметил Лубинец.

В Украине действует приказ, согласно которому военные не могут находиться на передовой дольше 60 суток. Однако на практике этот срок очень часто превышается.

Об этом в интервью "Новости.Live" рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "У нас есть случай, насколько я знаю, самый длительный – возможно, есть и более длительные, но, по крайней мере, из того, что нам стало известно, – военнослужащий с позывным "Ветер" находился на линии фронта в нескольких сотнях метров от российских военных 471 день. Представляете? 471 день. Бывают случаи, когда это длится месяцами", – сказал Лубинец.

Он добавил, что иногда есть объективные причины, по которым военных долгое время не заменяют на передовой. В частности, это может быть связано с тем, что военных просто некем заменить.

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"Но это не может служить оправданием. Есть очень много случаев, когда люди решили стать сзчешниками именно из-за того, что они очень долгое время находились на передовой, их сменили, а затем через некоторое время их снова отправляли на ротацию без объяснений, сколько они там будут находиться. В таких условиях даже мотивированный человек, подготовленный, воюющий уже годами, принимает решение – лучше быть СЗЧ, чем снова пройти через этот ад", – добавил Лубинец.

Проблемы с мобилизацией в Украине

Напомним, ранее Лубинец рассказал, что наиболее сложной является ситуация с мобилизацией в Закарпатье. По его словам, из этого региона к нему поступает наибольшее количество жалоб на незаконные действия сотрудников ТЦК и СП.

Отметим, что в июле Верховная Рада официально продлила действие военного положенияи мобилизации в Украине на три месяца, до 31 октября 2026 года. Это голосование стало уже 20-м с начала полномасштабной войны.

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