В Германии запретят алкоголь на всех жд-вокзалах

Таким образом в стране хотят бороться с возросшим уровнем преступности и вандализмом.

Немецкий национальный желехнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) принял решение запретить употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях Германии.

Как пишет издание Bild, решение принято в рамках ужесточения мер по борьбе с преступностью и вандализмом, чтобы эффективнее защищать пассажиров и сотрудников компании от нападений.

Отмечается, что новое правило распространяется на все 5400 станций Германии и будет введено в действие по всей стране до 15 октября 2026 года.

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"Хватит. Теперь мы будем действовать еще жестче. Мы хотим больше порядка и безопасности на наших станциях и в наших поездах. Для меня важно только одно: защита наших коллег и наших пассажиров", – заявила генеральный директор Deutsche Bahn Эвелин Палла.

Издание отмечает, что запрет был спровоцирован инцидентом, произошедшим в минувшую пятницу вечером на железнодорожной линии между Оффенбургом и Карлсруэ. Во время проверки билетов в региональном поезде конфликт с нетрезвым пассажиром перерос в драку. Возле железнодорожного вокзала Эттлинген-Бруххаузен 26-летний сотрудник службы безопасности DB подвергся нападению, упал с движущегося поезда и получил серьезные травмы. Этот инцидент является частью тревожной статистики Федеральной полиции, согласно которой более трети всех насильственных преступлений на вокзалах совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы запрещаем употребление алкоголя на наших вокзалах. Слишком часто мы видим, что там, где слишком много алкоголя, растет и насилие. Жестокое и бессмысленное нападение в прошлую пятницу продемонстрировало это в последний раз", – заявила Палла.

При этом в Deutsche Bahn уже приступили к внедрению запрета – новый регламент сейчас действует примерно на 30 крупных вокзалах, включая Кельн, Мюнхен и Гамбург.

Одновременно издание отмечает, что запрет распространяется исключительно на непосредственное употребление алкоголя на жд-платформах и в вестибюлях вокзалов. Употребление алкоголя по-прежнему разрешено в лицензированных ресторанах на вокзалах. Кроме того, пассажирам разрешено проносить алкоголь в закрытых сумках или купленный в магазине.

При этом любой, кто будет пойман за распитием алкоголя на вокзалах, будет немедленно удален с территории сотрудниками службы безопасности или федеральной полицией. В случае повторного нарушения они будут навсегда лишены права посещать вокзал.

Поезда в Германии

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, большой проблемой поездов в Германии являются постоянные задержки.

Кроме того, местные железные дороги не смогли справиться с адской жарой этим летом – поезда пришлось отменять, возвращая пассажирам деньги за билеты.

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