Россия может использовать украинские дроны для провокаций в Польше, – министр обороны

У России есть значительное количество перехваченных украинских дронов.

У России имеется значительное количество перехваченных украинских дронов, и, вероятно, она может использовать их для проведения провокаций на территории Польши. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Facebook.

Он подчеркнул, что Польше следует готовиться к такому сценарию провокаций "под ложным флагом", поэтому этот вопрос станет одним из ключевых на заседании правительственного комитета по вопросам безопасности.

"Об этом говорят наши партнеры из стран Балтии, Финляндии, Румынии. Мы видим, что эта угроза касается всего восточного фланга НАТО", – подчеркнул польский министр обороны.

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Он отметил, что уровень угрозы со стороны России остается чрезвычайно высоким, Москва постепенно наращивает эскалацию не только в военной, но и в информационной сфере.

Также он напомнил, что в течение последней недели польские и шведские истребители трижды поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Кроме того, Польша регулярно сталкивается с кибератаками, вмешательством в работу критически важной инфраструктуры и случаями подавления сигналов GPS.

Таким образом, эти случаи свидетельствуют о том, что Россия не отказывается от своей тактики дестабилизации, подчеркнул министр.

Польша и Россия

Ранее о подготовке Россией провокаций против Польши предупреждал глава польского МИД Радослав Сикорский. Это заявление польский дипломат озвучил на фоне того, что Польша неоднократно предупреждала о возможности использования Россией гибридных операций для испытания НАТО без развязывания полномасштабной войны.

Также известно, что в Польше 21 июля пройдут учения под кодовым названием "Аларм-26", предусматривающие массовые испытания звуковых сигналов. Целью учений является проверка практического использования систем предупреждения и оповещения населения.

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