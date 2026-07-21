Это равенство неправильно: сможете ли исправить его двумя спичками

Подобные головоломки – это и развлечение, и отличная тренировка для мозга.

В соцсетях набирает популярность новая вирусная головоломка, заставившая задуматься тысячи пользователей. Нужно исправить ошибку в математическом равенстве из спичек, переместив две из них. Чтобы испытание было по-настоящему интересным, попробуйте справиться с задачей за ограниченное время – всего за 10 секунд.

Такие загадки кажутся легкими лишь на первый взгляд. Главная сложность заключается в ограничении по времени: когда тикает таймер, мозг начинает паниковать и искать стандартные решения. Впрочем, правильное решение лежит на поверхности, и важно успеть его увидеть.

Подобные визуальные головоломки – это не просто развлечение для соцсетей, но и отличная тренировка для мозга. Они заставляют нас выходить за пределы привычного мышления и тренировать пространственное воображение. К тому же это отличный способ отвлечься от повседневной рутины, снизить уровень стресса и дать уму полезную пищу. Регулярное решение таких задач помогает поддерживать высокую концентрацию внимания и гибкость мышления независимо от возраста.

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Итак, на иллюстрации мы видим выражение 1 + 1 = 5. Ваша задача – догадаться, как переложить две спички, чтобы равенство стало верным. Не забудьте об ограничении по времени. Чтобы уложиться в лимит, установите таймер.

Если вам не удалось найти правильный ответ за 10 секунд, не расстраивайтесь – таким рекордом могут похвастаться лишь единицы. Правильный ответ ниже.

Секрет заключается в замене знака "плюс" на "минус" и самой цифры "5". Сначала мы берем вертикальную спичку из знака "плюс" и переносим ее к цифре "5". Затем берем среднюю спичку в цифре "5" и сдвигаем ее так, чтобы образовалась цифра "0". В результате получаем правильное равенство: 1 - 1 = 0.

Если вам понравилась эта математическая головоломка, обязательно поделитесь ею с друзьями или коллегами. Проверьте, кто из вас окажется самым наблюдательным и сможет установить новый рекорд!

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали головоломку со спичками, которую можно решить тремя разными способами. Речь идет о неправильном выражении 6 + 4 = 4, которое после определенных перемещений спичек станет правильным.

Другое неверное равенство исправляется добавлением ровно двух спичек. Нужно догадаться, как сделать математически корректным выражение 1 + 11 = 24.

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