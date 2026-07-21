Pepco назвала 4 города, в которых откроет первые магазины в Украине

Украина станет 20-м рынком для крупного европейского дискаунтера.

Польская сеть Pepco объявила об открытии первых четырех магазинов в Украине – в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе. Все четыре магазина должны начать работу до конца года, говорится в пресс-релизе компании, который имеется в распоряжении УНИАН.

Pepco – общеевропейский дискаунтер широкого профиля, под брендом которого работают более 4 000 магазинов в 19 странах. В Европе около 30% ассортимента Pepco составляют товары для дома, 25% – одежда для детей, а 21% – одежда для взрослых. Ассортимент также дополняют игрушки, сезонные товары и другие категории продукции. Товары сети в целом ориентированы на повседневные потребности женщин и семей.

Компания была основана 22 года назад в Польше, а сегодня входит в состав Pepco Group. В настоящее время в Pepco работает более 32 000 сотрудников, которые ежемесячно обслуживают около 36 миллионов покупателей. Pepco планирует постепенно расширять команду в Украине и уже объявила о начале набора сотрудников.

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Стратегия Pepco Group заключается в контролируемой экспансии в Центральной и Восточной Европе и выходе на отдельные новые рынки. В целом Украина станет для компании 20-м рынком.

Магазины в Украине – последние новости

Ранее сообщалось, что первый магазин Pepco в Украине откроют в конце октября 2026 года.

Между тем, по мнению аналитиков, крупные сети на украинском рынке активно поглощают малый бизнес, который не выдерживает жесткой конкуренции и финансовых затрат. Это объясняется инфляцией и падением покупательной способности населения.

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