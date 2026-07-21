'Любил детей и очень хотел увидеть сына': на войне погиб известный украинский актёр

Евгению Бушмакину было 45 лет.

Известный украинский актер Евгений Бушмакин, сыгравший в фильмах "День независимости" и "Герой моего времени", погиб на фронте. Ему было 45 лет.

Печальную новость сообщила его подруга – режиссер Тоня Ноябрьова в своем Instagram.

"Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня как будто сердце вырвали. Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом", – написала режиссер.

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Она также отметила, что Бушмакина остановили на улице сотрудники ТЦК и сразу забрали на службу.

"Его практически похитили сотрудники ТЦК, прямо на улице возле дома. Отняли связь и сразу отправили в штурмовую бригаду... Я не знаю, как теперь быть – ни одного фильма у меня нет без тебя", – подчеркнула подруга покойного актера.

К слову, Евгений Бушмакин родился в Полтаве. Мужчина окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств. Впоследствии начал сниматься в кино, самые известные из которых – "Все будет хорошо", "День независимости", "Герой моего времени". Кстати, за роль в этой картине Евгений был номинирован на престижную премию "Золотая Дзига" в категории "Лучший актер".

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского актера-воина Ивана Кононенко.

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